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Инфекционист рассказал о течении болезни при индийском штамме COVID
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Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в больницу, сообщил... ПРАЙМ, 07.07.2021
коронавирус, новый штамм covid-19, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в больницу, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры", — рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.
Организм, по словам специалиста, зачастую не воспринимает индийский штамм как настоящую инфекцию и иммунитет вовремя не реагирует.