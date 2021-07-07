МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в больницу, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Голикова назвала регион, где вакцинация от коронавируса идет хуже всего

"Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры", — рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.

Организм, по словам специалиста, зачастую не воспринимает индийский штамм как настоящую инфекцию и иммунитет вовремя не реагирует.