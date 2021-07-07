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Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию
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Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. "Минздрав России... ПРАЙМ, 07.07.2021
минздрав, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации… Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — говорится в сообщении.
Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа.
"Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара", — говорится в документе.
Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи.