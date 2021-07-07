МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID к осени

"Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации… Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — говорится в сообщении.

Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа.

"Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара", — говорится в документе.

Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи.