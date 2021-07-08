МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Туберкулез, острая кишечная инфекция и ветряная оспа — вот наиболее распространенные заболевания, кроме COVID-19, которыми можно заразиться в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Недвижимость врач-эпидемиолог группы компании "Инвитро" Дарья Тихонова.

Чаще всего в подъезде, помимо коронавируса, можно заразиться острой кишечной инфекцией, рассказала она.

"Зачастую ей подвержены дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей: ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков, дверей лифтов, затем кладут пальцы в рот", — сказала Тихонова. Инфекционист рассказал о случаях заражения COVID в третий раз

Она напомнила, что основными симптомами заболевания являются рвота, боли в животе, тошнота и высокая температура, хотя перечень симптомов может быть различен и зависит от возбудителя. Нужно не только рассказывать детям о необходимости мыть и протирать руки после подобных прикосновений, но и на собственном примере показывать меры по профилактике заболевания, посоветовала собеседница агентства.

В подъезде многоэтажки, а также в коммунальной квартире или ветхом деревянном доме существует риск заразиться туберкулезом, отметила Тихонова, уточнив, что патогены в данном случае проникают через воздушно-капельный и контактный путь.

"Основным фактором заражения является инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта", — пояснила она.

По словам Тихоновой, опасность заключается и в том, что в 90% случаев инфицирования формируется латентная туберкулезная инфекция, а лишь в 10% развивается активный туберкулез с такими симптомами, как продолжающийся более трех недель кашель, боли в груди во время дыхания, усталость и кровохарканье.

Кроме того, в подъезде можно, по мнению врача, подхватить ветряную оспу, причем в группе риска по данному заболеванию находятся все проживающие в подъезде вне зависимости от возраста.

"Ветряная оспа характеризуется лихорадкой, толчкообразным появлением на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями", — уточнила она.

Как подчеркнула Тихонова, главной профилактикой заболеваний для жителей многоквартирного дома является не только соблюдение личной гигиены, но и добросовестное выполнение управляющими компаниями и ТСЖ дезинфекционной обработки подъездов, холлов, лифтов, коридоров и прочих помещений общественного пользования. "Кроме того, нужно не забывать о соблюдении социальной дистанции и регулярном проветривании подъездов", — добавила врач.