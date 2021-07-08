МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Университет Хопкинса и ВОЗ уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.

"Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году", — сказал Гутерреш в своем обращении.

По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам. Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Гутерреш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".

Как ранее заявлял Гутерреш, глобальный план вакцинации объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями.

По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики. Кроме того в нее могли бы войти, как заявляет Гутерреш, ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам (ГАВИ) и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями, а также другие ключевые заинтересованные стороны.

"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", — заключил генсек.