МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе — лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", — пишут эксперты. Россияне рассказали, где хотели бы провести свадьбу

В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего — на Северном Кавказе (30%).

Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее — на Урале (5%).

Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе — 40%.

При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, — они не состоят в официальном браке.

Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.