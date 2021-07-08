МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 24 818 и достигло 5 707 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (11,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 707 452 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937)

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 25, Ненецком автономном округе — 13, Чукотском автономном округе — 10.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане — 0,18%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18%, 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19%, 3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 336 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 143 255. В частности, в Москве за сутки выписаны 6805 человек, Санкт-Петербурге — 3387, Подмосковье — 2046.

Подтверждены 734 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 140 775. В частности, в Москве за сутки подтверждено 109 смертей, в Санкт-Петербурге — 101, в Иркутской области — 32.