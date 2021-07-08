МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Около половины россиян (42%) боятся столкнуться с недобросовестным работодателем, каждый третий переживает, что может растеряться и не ответить на самые простые вопросы в ходе собеседования, показало исследование, проведенное на портале "Работа в России". Работодатели оценили готовность повысить зарплаты россиянам

Как рассказали журналистам в Роструде, многие люди не переживают из-за собеседования: 42% респондентов отметили, что совершенно не волнуются и с радостью идут на собеседование с потенциальным работодателем. Вместе с тем, примерно каждый третий (33%) боится растеряться и не ответить даже на простые вопросы, а каждый четвертый (25%) переживает, что может не понравиться HR-менеджеру.

Среди основных причин, которые могут помешать успешно пройти собеседование, 32% респондентов назвали неспособность выделить свои преимущества перед другими кандидатами, еще 26% считают, что на пути к успеху может встать плохая осведомленность о будущем работодателе. Причиной неудачи при прохождении собеседования, по мнению участников, могут также стать внешний вид (18%) и слишком откровенный рассказ о причинах ухода с предыдущего места работы (17%).

"В то же время опрашиваемые граждане отметили, что переживают, что могут столкнуться с недобросовестным работодателем. Об этом сообщили 42% респондентов", — говорится в исследовании. Эксперт объяснил, как новая волна COVID повлияет на безработицу в России

Исследование среди посетителей портала "Работа в России" проводилось в мае этого года. Число респондентов составило более 20 тысяч человек из всех регионов страны.

"Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства. Сейчас на портале доступно более 1,9 миллиона вакансий по всей стране.