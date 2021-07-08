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В Японии ввели ЧС меньше чем за две недели до Олимпиады
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации... ПРАЙМ, 08.07.2021
олимпийские игры, чс, covid-19, япония, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр.
Трансляция заседания велась телеканалом NHK.
На этот же срок продляется действие режима ЧС на Окинаве и режим усиленных мер в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба.
На период действия режима ЧС будет вновь ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах. Также будет наложен запрет на услугу караоке. Кроме этого, власти призывают жителей отказаться от передвижений между регионами на время летних каникул и отпусков в период проведения дня поминовения усопших Обон, когда японцы традиционно едут к своим родным, зачастую в другие префектуры.