ТОКИО, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр. Эксперт предупредил об угрозе появления суперштамма COVID

Трансляция заседания велась телеканалом NHK.

На этот же срок продляется действие режима ЧС на Окинаве и режим усиленных мер в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба.

На период действия режима ЧС будет вновь ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах. Также будет наложен запрет на услугу караоке. Кроме этого, власти призывают жителей отказаться от передвижений между регионами на время летних каникул и отпусков в период проведения дня поминовения усопших Обон, когда японцы традиционно едут к своим родным, зачастую в другие префектуры.