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ЕС предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
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Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, если это получится, то расширятся возможности для облегчения путешествий... ПРАЙМ, 08.07.2021
россия, ес, вакцинация, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, если это получится, то расширятся возможности для облегчения путешествий граждан, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
Он отметил, что пока рано говорить, когда границы полностью откроются. Однако, добавил посол, стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.
"Существует так называемая система европейского COVID-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.
"Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники", — подчеркнул посол.
Он напомнил, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз. "Из-за пандемии цифра снизились, но даже сейчас россияне остаются наибольшей по численности группой по поданным заявкам и по полученным шенгенским визам", — сказал Эдерер.