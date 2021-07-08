МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, если это получится, то расширятся возможности для облегчения путешествий граждан, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России и Китая

Он отметил, что пока рано говорить, когда границы полностью откроются. Однако, добавил посол, стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.

"Существует так называемая система европейского COVID-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

"Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники", — подчеркнул посол.

Он напомнил, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз. "Из-за пандемии цифра снизились, но даже сейчас россияне остаются наибольшей по численности группой по поданным заявкам и по полученным шенгенским визам", — сказал Эдерер.