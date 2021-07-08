МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Полиция Москвы впервые сообщила о возбуждении уголовного дела о покупке несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. В Москве продлили возможность посещать летние кафе без QR-кода

"Нами вчера было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 1 УК РФ ("Мошенничество") по факту приобретения несуществующего QR-кода", — рассказал журналистам в четверг начальник управления организации дознания ГУМВД по Москве Павел Милованов.

Данное уголовное дело возбуждено по факту — на неустановленное лицо.

По словам Милованова, сейчас на рассмотрении полиции находится "большое количество материалов" по QR-кодам, решения по ним скоро будут приняты.

Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему, это уже сделали музей-усадьба Царицыно, Музей космонавтики и некоторые другие музеи Москвы.