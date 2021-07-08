МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного Роспоребнадзора. Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от коронавируса

"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", — говорится в сообщении.

Добавляется, что во всех частях города есть возможность привиться в удобное время.

"Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным на четверг, в столице вакцинировано более 3,2 миллиона человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли свыше 1,8 миллиона граждан.