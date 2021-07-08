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Роспотребнадзор заявил о достаточном количестве вакцины от COVID в Москве
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Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного... ПРАЙМ, 08.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного Роспоребнадзора.
"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", — говорится в сообщении.
Добавляется, что во всех частях города есть возможность привиться в удобное время.
"Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по данным на четверг, в столице вакцинировано более 3,2 миллиона человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли свыше 1,8 миллиона граждан.