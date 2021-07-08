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https://1prime.ru/society/20210708/834150369.html
ЕС опроверг ведение переговоров с Россией о системе COVID-сертификатов
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Евросоюз не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии. Ранее... ПРАЙМ, 08.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Евросоюз не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.
Отвечая на вопрос, ведутся ли уже консультации по этому поводу, представитель ЕК сказал: "Переговоров нет, речь идет о первой общей и технической информации, которая была направлена многим нашим партнерам по всему миру".
Он рассказал, что к Евросоюзу обратились "многие страны мира", заинтересованные в подключении к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.
"В последние дни через делегации ЕС общая и техническая информация о сертификате была передана многим третьим странам. Это касается и России", — добавил собеседник агентства.