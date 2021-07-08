БРЮССЕЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Евросоюз не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии. ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список для наблюдения

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.

Отвечая на вопрос, ведутся ли уже консультации по этому поводу, представитель ЕК сказал: "Переговоров нет, речь идет о первой общей и технической информации, которая была направлена ​​многим нашим партнерам по всему миру".

Он рассказал, что к Евросоюзу обратились "многие страны мира", заинтересованные в подключении к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

"В последние дни через делегации ЕС общая и техническая информация о сертификате была передана многим третьим странам. Это касается и России", — добавил собеседник агентства.