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Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации
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Перспектива в условиях пандемии коронавируса одна — вакцинация, Россия сегодня в этом вопросе "аутсайдер", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН... ПРАЙМ, 08.07.2021
коронавирус, вакцинация, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Перспектива в условиях пандемии коронавируса одна — вакцинация, Россия сегодня в этом вопросе "аутсайдер", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Перспектива одна — привиться и забыть. Коротко и, по-моему, достаточно ясно. Я буду говорить одно и то же, что и всегда говорил — надо прививаться… Планета уже практически приблизилась к созданию (коллективного) иммунитета, 4 миллиарда из 7 — больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы (Россия) еще где-то там в аутсайдерах", — сказал Онищенко РИА Новости.
По данным ВОЗ, на которые ссылается Онищенко, всего в мире получили вакцину порядка 4 миллиардов человек: в Китае — более миллиарда, в США — около 180 миллионов, "остальные — по мелочи". В России, сказал депутат, вакцинировано около 30 миллионов человек.