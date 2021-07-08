МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Перспектива в условиях пандемии коронавируса одна — вакцинация, Россия сегодня в этом вопросе "аутсайдер", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список для наблюдения

"Перспектива одна — привиться и забыть. Коротко и, по-моему, достаточно ясно. Я буду говорить одно и то же, что и всегда говорил — надо прививаться… Планета уже практически приблизилась к созданию (коллективного) иммунитета, 4 миллиарда из 7 — больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы (Россия) еще где-то там в аутсайдерах", — сказал Онищенко РИА Новости.

По данным ВОЗ, на которые ссылается Онищенко, всего в мире получили вакцину порядка 4 миллиардов человек: в Китае — более миллиарда, в США — около 180 миллионов, "остальные — по мелочи". В России, сказал депутат, вакцинировано около 30 миллионов человек.