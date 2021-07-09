МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ученые предупредили, что в скором времени на Земле наступит "невозможная" жара. Об этом сообщает Sky News.

Специалисты рассказали о том, что совсем недавно в канадской деревне Литтон был зафиксирован беспрецедентный для этого региона температурный рекорд в 49,6 градусов, что спровоцировало лесные пожары и привело к гибели сотен людей в США и Канаде. По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур. Названы российские альтернативы отдыху на Черном море

В результате статистического анализа ученые пришли к выводу, что такая жара обычно случается в диапазоне тысячи лет и, если бы не глобальное потепление, это происходило бы в 150 раз реже, полагают эксперты из группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution. "Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", — заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

По прогнозу специалиста Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филиппа, в будущем такая жара на Земле будет гораздо чаще, хотя раньше такое было "невозможно". Если температура на планете к 2040 году повысится в среднем на два градуса, то катаклизмы, подобные тому, что происходило в канадском Литтоне, будут происходить каждые пять-десять лет, пришли к выводу ученые.