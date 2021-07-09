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https://1prime.ru/society/20210709/834152287.html
МВД предлагает отменить разрешение на временное проживание иностранцев
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МВД России в рамках федерального закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, предлагает отказаться от разрешения на временное... ПРАЙМ, 09.07.2021
иностранцы, мвд, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. МВД России в рамках федерального закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, предлагает отказаться от разрешения на временное проживание в РФ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения. Общий порядок предполагает введение комиссионной оценки претендентов на постоянное проживание в РФ на уровне субъекта РФ. От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться", — говорится в пояснительной записке.
Добавляется, что законопроект предлагает установить три миграционных режима пребывания, в рамках которых иностранцы смогут законно находиться в России. Это режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режим долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также постоянное бессрочное проживание.
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" осенью 2020 года, что ведомство предполагает отказаться от института разрешений на временное проживание.