МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. МВД России в рамках федерального закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, предлагает отказаться от разрешения на временное проживание в РФ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии

"Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения. Общий порядок предполагает введение комиссионной оценки претендентов на постоянное проживание в РФ на уровне субъекта РФ. От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться", — говорится в пояснительной записке.

Добавляется, что законопроект предлагает установить три миграционных режима пребывания, в рамках которых иностранцы смогут законно находиться в России. Это режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режим долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также постоянное бессрочное проживание.

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" осенью 2020 года, что ведомство предполагает отказаться от института разрешений на временное проживание.