МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки — 25 766, общее число зарегистрированных случаев болезни выросло до 5 733 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно статистике штаба, 2 января в стране был зарегистрирован 26 301 новый случай болезни.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 766 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 341 (13,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 733 218 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,45%.

За минувшие сутки в России подтверждены 726 смертей с COVID-19, за все время — 141 501.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 107 человек с коронавирусом, Москве — 102, Иркутской области — 29.

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — соответственно 6 643, 2545 и 1 951.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 28, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Северной Осетии и Татарстане — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан — 0,2%, Карачаево-Черкесская Республика — 0,21%, Томская область, Республика Чувашия — 0,22%", — говорится в сообщении.