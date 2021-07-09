МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Для "дельта" штамма коронавируса наиболее уязвимы люди в возрасте 14-29 лет, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Пандемия подстегнула спрос россиян на платную медицину

"В настоящий момент вот дельта-вирус приобрел свойство, которое характеризуется нижеследующим. Он вообще помолодел. Сейчас самая уязвимая категория 14-29 лет. То есть если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот", — сказал Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, — это штамм "дельта".