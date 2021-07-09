МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Смертность в России в мае в годовом выражении снизилась на 6,1% — впервые с апреля 2020 года, свидетельствуют данные Росстата.

В апреле прошлого года смертность в РФ в годовом выражении снизилась на 1,9%, после чего показатель ежемесячно демонстрировал рост.

По данным Росстата, в мае текущего года в РФ умерло почти 162,3 тысячи человек (в мае 2020 года — 172,9 тысячи). В январе-мае в России скончалось почти 914,4 тысячи человек — на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (почти 783,8 тысячи человек). Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4%

Рождаемость в прошлом месяце в РФ также снизилась — на 2,9% в годовом выражении (в мае 2021 года родилось более 106,6 тысячи младенцев против почти 109,9 в мае прошлого года). За январь-май 2021 года в России на свет появилось 554,3 тысячи человек — это на 1,5% меньше, чем в январе-мае 2020 года, когда рождаемость составила 562,5 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за первые пять месяцев текущего года составила 360,1 тысячи человек (против 221,3 тысячи за аналогичный период 2020 года).

COVID стал основной причиной смерти 12,8 тысячи человек в мае, сообщили в ведомстве.

Еще в 2 192 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу. Росстат отметил снижение безработицы в России в мае

По данным ведомства, в мае текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 984 человек, и в 2 740 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

По уточненным данным ведомства, в апреле коронавирус стал основной причиной смерти почти 16 тысяч человек, смертельные осложнения вызвал у 1 106 человек, и в 3 571 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Росстат назвал продукты, наиболее подорожавшие за месяц

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 126 тысяч 49 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).

Помимо этого, в ведомстве отметили резкий рост числа браков и разводов в мае по отношению к маю 2020 года, когда действовал локдаун.

В мае 2020 года было зарегистрировано почти 15,1 тысячи браков, что касается разводов — в мае 2020 года их было немногим больше 19 тысяч.

Динамика браков и разводов в прошлом году была разнонаправленной, в том числе потому, что весной прошлого года действовали ограничения, связанные с коронавирусом, которые затрагивали и работу ЗАГСов.

За январь-май число разводов в России также выросло — на 44% (251,9 тысячи против 174,9 тысячи разводов в январе-мае 2020 года); браки выросли на 30,1% год к году (267,5 тысячи в январе-мае 2021 года против 205,6 за аналогичный период прошлого года).