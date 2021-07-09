МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, вызванной новым штаммом "дельта", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Профессор МГУ развеял популярный миф о вакцине "Спутник-V"

"По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%", — сказала Голикова журналистам.

По данным Росстата, смертность в России в мае снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем этого года и на 6,1% в сравнении с маем прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в мае 2021 года снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года, а по сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%", — сказала Голикова журналистам.