МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство пациентов, перенесших COVID-19 дважды или больше, диагностировали заболевание самостоятельно, поэтому здесь возможны неточности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

"Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", — заявил ученый. Ученые обнаружили в организме человека еще один "инкубатор" для COVID

Нетесов объяснил, что существует как минимум четыре инфекции, которые протекают схоже с коронавирусом. А затем люди начинают сдавать анализы на антитела, выясняют их отсутствие и списывают это на плохой иммунитет. Профессор подчеркнул, что подавляющее большинство болело один раз, а эти люди столкнулись не с COVID-19, а перенесли другую вирусную инфекцию.

В заключении ученый еще раз отметил, что повторное заражение коронавирусом — это редкость, оно происходит только в случае разных штаммов, и это один случай на 100-200 тысяч человек. Он призвал не доверять только симптоматике и полагаться на здравый смысл.