МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым владельцев квартир будут наказывать за шумных арендаторов и гостей. О том, в чем цель этой инициативы и как она будет работать, рассказали РИА Новости юристы.

Адвокат Гузель Жубарова отметила, что "смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника". По ее словам, хозяин жилья также должен уведомлять соседей о начинающемся ремонте. Риелтор научила, как ускорить сдачу квартиры в аренду

Управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов пояснил, что поправки носят социальный характер и призваны защитить интересы жильцов в многоквартирном доме от правонарушений со стороны арендаторов. По словам юриста, это даст дополнительные рычаги воздействия на собственников, если их квартиросъемщики ведут себя некорректно.

Юрист отметил и минусы инициативы, он уверен, что после принятия законопроекта будет более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость аренды. Он также подчеркнул, что в настоящее время у владельцев нет никакой мотивации к осмотрительному выбору арендаторов, включению соответствующих пунктов в договор и его расторжение в случае нарушений, поскольку перед соседями конкретно у них нет никаких обязательств.