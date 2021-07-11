2021-07-11T05:30:00+03:00
2021-07-11T05:34:26+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210711/834168293.html
Минтруд напомнило о "старом" пособии для беременных
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В дополнение к ежемесячному пособию, выплачиваемому в России с 1 июля, некоторые беременные еще имеют возможность получить единовременное в размере 702,23 рубля. Эта выплата... ПРАЙМ, 11.07.2021
пособия, минтруд рф, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В дополнение к ежемесячному пособию, выплачиваемому в России с 1 июля, некоторые беременные еще имеют возможность получить единовременное в размере 702,23 рубля. Эта выплата назначалась женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель. Об этом в Министерстве труда рассказали "Российской газете".
"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", — объяснили в ведомстве.
Выплату пособия осуществляет Фонд социального страхования, деньги работающим беременным выделяются из средств работодателя. В случае ликвидации предприятия средства предоставляет федеральный бюджет, а студенты получают выплаты из средств образовательных организаций.
На получение единовременного пособия не могут рассчитывать женщины, которые на момент наступления беременности не были трудоустроены и не проходили обучение.