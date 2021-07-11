МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В дополнение к ежемесячному пособию, выплачиваемому в России с 1 июля, некоторые беременные еще имеют возможность получить единовременное в размере 702,23 рубля. Эта выплата назначалась женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель. Об этом в Министерстве труда рассказали "Российской газете".

"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", — объяснили в ведомстве. Юрист рассказал, кому могут отказать в материнском капитале

Выплату пособия осуществляет Фонд социального страхования, деньги работающим беременным выделяются из средств работодателя. В случае ликвидации предприятия средства предоставляет федеральный бюджет, а студенты получают выплаты из средств образовательных организаций.

На получение единовременного пособия не могут рассчитывать женщины, которые на момент наступления беременности не были трудоустроены и не проходили обучение.