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Евросоюз призвали отреагировать на "вакцинную дипломатию" России и Китая
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Вопрос о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают Россия и Китай, поднял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник... ПРАЙМ, 11.07.2021
дипломатия, вакцина, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вопрос о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают Россия и Китай, поднял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии. Об этом сообщает Total Croatia News.
По его мнению, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей", и Брюсселю следует принять это во внимание.
"Эти страны (Россия и Китай. — прим. ред.) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — подчеркнул Боррель.
В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.