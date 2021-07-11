МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вопрос о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают Россия и Китай, поднял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии. Об этом сообщает Total Croatia News.

По его мнению, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей", и Брюсселю следует принять это во внимание. Ученый РАН оценил слухи о "чипировании" и 5G из-за COVID-19

"Эти страны (Россия и Китай. — прим. ред.) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — подчеркнул Боррель.

В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.