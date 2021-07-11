МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Большая часть россиян (34%) к рождению первенца хотели бы накопить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob. Россияне рассказали, сколько откладывают на будущее детей

В исследовании также отмечается, что иметь в наличии сумму от 300 до 500 тысяч рублей к моменту пополнения в семье были бы не против 16% будущих родителей, в то время как 3% опрошенных отметили, что им было бы достаточно 500-700 тысяч рублей.

Накопить от 700 тысяч до одного миллиона рублей хотели бы 21% участников опроса, а более одного миллиона — 17%.

Как отмечается, к рождению первого ребёнка россияне в среднем хотели бы иметь 700 тысяч рублей накоплений.

Как отмечает SuperJob, в исследовании приняли участие одна тысяча человек из всех округов России.