2021-07-11T09:38:56+03:00
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2021-07-11T09:38:56+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210711/834169815.html
Названа сумма, которую россияне хотели бы иметь к рождению первенца
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Большая часть россиян (34%) к рождению первенца хотели бы накопить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob. В... ПРАЙМ, 11.07.2021
деньги, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Большая часть россиян (34%) к рождению первенца хотели бы накопить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.
В исследовании также отмечается, что иметь в наличии сумму от 300 до 500 тысяч рублей к моменту пополнения в семье были бы не против 16% будущих родителей, в то время как 3% опрошенных отметили, что им было бы достаточно 500-700 тысяч рублей.
Накопить от 700 тысяч до одного миллиона рублей хотели бы 21% участников опроса, а более одного миллиона — 17%.
Как отмечается, к рождению первого ребёнка россияне в среднем хотели бы иметь 700 тысяч рублей накоплений.
Как отмечает SuperJob, в исследовании приняли участие одна тысяча человек из всех округов России.