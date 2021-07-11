МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Где может проявиться новый штамм коронавируса — неизвестно, он может возникнуть в том числе и в России. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Он отметил, что после появления так называемого индийского штамма "дельта", который вызвал новую волну заболевания, многие стали думать о том, в какой точке мира появится новая агрессивная мутация коронавируса. Однако географическое положение этого места не имеет значения, все происходит по-другому, отметил Жемчугов. Ученый РАН оценил слухи о "чипировании" и 5G из-за COVID-19

"Дело в том, что мутации вируса не зависят от географии. Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом. В результате этого происходит отбор самых благоприятных для вируса мутаций, чтобы он мог распространяться и размножаться. Где может произойти мутация — это случайный вариант", — объяснил иммунолог.

По его словам, чем больше инфицированных на территории страны, тем больше возможностей у вируса для мутаций. Тем не менее, Жемчугов считает, что на этот процесс можно повлиять. По его словам, чтобы свести к нулю шанс возникновения "российского" штамма, надо сократить количество вируса на территории страны, а это возможно только с помощью вакцинации.

"Мы можем повлиять на то, чтобы у нас не появилась мутация. Для этого мы можем сократить количество вируса на территории России. Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое. Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться, и вероятность мутации придет к нулю", — резюмировал иммунолог.