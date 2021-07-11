МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Нужно, чтобы привилось 94-96% населения, чтобы одержать победу над большинством заразных заболеваний. В таком случае появляется шанс выжить тем людям, которым противопоказана вакцинация. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он объяснил, как это работает, на примере борьбы с корью. Иммунолог объяснил, как избежать возникновения "российского" штамма COVID

"Для того, чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94% декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация", — сказал Горелов.

Эпидемиолог также напомнил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% граждан. Именно такой показатель дает возможность "более-менее безболезненно" преодолеть сезоны подъема заболеваемости инфекциями.