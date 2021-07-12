МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Жители большинства российских регионов будут копить 1 миллион рублей более 20 лет, быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года), свидетельствует исследование РИА Новости.

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Наилучшая ситуация с возможностью накопить такую сумму на Чукотке. Это единственный регион, где копить миллион рублей при заданных условиях нужно менее восьми лет (7,8 года). На втором месте еще один северный регион – ЯНАО, здесь среднестатистический работник может накопить миллион рублей за 8,6 года. Эксперты отмечают, что их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными за суровые условия жизни.

На третьей и четвертой строчках рейтинга располагаются Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. Таким образом, только четыре региона могут похвастаться тем, что при заданных условиях копить миллион нужно менее 10 лет.

Москва заняла пятое место рейтинга с результатом 11 лет. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года). Замыкает первую десятку Мурманская область, там миллион рублей нужно копить 13,4 года.

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — говорится в пояснительной записке к материалам исследования.

Замыкают рейтинг кавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. В тройку аутсайдеров вошли: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

"Фактически в этих республиках копить миллион нужно 24-25 лет, что в три раза дольше, чем в лидирующей Чукотке", — отмечают эксперты.

Расчеты исследования произведены по данным Росстата. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%.