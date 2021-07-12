МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Более половины россиян были бы не против приобрести беспилотный автомобиль для личного пользования, показало исследование НТИ "Автонет", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие почти 1,25 тысячи россиян из разных регионов РФ. Аналитики выяснили, что 82% граждан так или иначе знают о развитии беспилотного транспорта. Почти половина (46%) уверены, что использование такого транспорта в России будет безопасным.

"Пятьдесят три процента респондентов хотели бы появления в их городах беспилотного такси и других подобных сервисов мобильности, 58% респондентов были бы не против приобрести беспилотный автомобиль в личное пользование", — показало исследование.

В целом, 38% респондентов считают, что беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования в мире в течение ближайших пяти лет. А треть граждан уверены, что в России они появятся в течение десяти лет.

Основные риски, которые видят респонденты в использовании беспилотного транспорта — это внутренний технологический сбой автомобиля (32% опрошенных) и отсутствие возможности предотвращать аварии, произошедшие по вине других участников дорожного движения (39%). Еще 21% боятся взлома систем автомобиля злоумышленниками.

Примечательно, что более половины россиян высказали готовность передавать персональные данные с автомобилей третьей стороне в обмен на разные выгоды. Такими могут быть скидки на ОСАГО, топливо или ТО автомобиля, либо выплата соразмерной денежной компенсации.