МОСКВА, 12 июля — ПРАЙМ. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО намерен вмешаться в планы России по развитию природных территорий. Организация направила российским властям письмо-предупреждение о включении ряда охраняемых ЮНЕСКО объектов в список территорий, находящихся под угрозой, что наносит удар по имиджу страны. Однако де-факто это может выглядеть, как вмешательство в наши внутренние дела. За экологию или против экономики? Каковы задачи Greenpeace в России

У ЮНЕСКО возникли вопросы к России по поводу судьбы нескольких природных зон России. Организация недовольна идеей создания горнолыжных курортов в нескольких регионах страны (Кавказ и Камчатка), а также ситуацией с озером Байкал.

Напомним, что Байкал включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Этот статус повышает престиж территорий и помогает привлечению финансовых средств. Чтобы Байкал попал под охрану ЮНЕСКО, российские власти приняли федеральный закон «Об охране озера Байкал», кроме того, было принято решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Но представители ЮНЕСКО считают, что природная территория озера не охраняется должным образом.

Что касается Кавказа, то у ЮНЕСКО возникли претензии к развитию территории плато Лагонаки. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Адыгея Мурат Купилов и гендиректор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский (акционер НАО "Красная Поляна" Александр Ткачев) подписали соглашение о строительстве к 2025 году Всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей.

Вызвало вопросы и планируемое строительство горнолыжных трасс на территории хребтов Аишхо и Грушевый, поскольку оно будет разворачиваться рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории Грушевого хребта и хребта Аишхо трассы и подъемники намеревается построить "Газпром". Рядом, на территории Сочинского нацпарка, развернется строительство всесезонного курорта "Долина Васта" (инвестор — компания "Интеррос").

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в своем письме в адрес российских властей заявляет, что строительство таких масштабных инфраструктурных объектов в границах природных территорий, в первую очередь на плато Лагонаки, станет причиной для включения объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Претензии в отношении развития Камчатского края возникали у Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2020 году. В списке Всемирного природного наследия c 1996 года находится вулканический регион "Вулканы Камчатки" с общей площадью около 4 млн га, в состав объекта входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки "Налычево", "Южно-Камчатский", "Быстринский" и "Ключевской".

В октябре прошлого года, а затем в апреле текущего Центр Всемирного наследия направил России письмо с вопросами о подписанном в июне 2020 года губернатором Камчатского края постановления об изменении границ природного парка "Южно-Камчатский". В ЮНЕСКО выразили озабоченность планом по созданию в крае масштабного туристического кластера "Парк Три Вулкана". Территория кластера частично попадает на территории природного парка "Южно-Камчатский" — точнее, бывшие территории этого парка: именно для того, чтобы строительство при создании туристического кластера не влияло на статус "Вулканов Камчатки", более 15 тысяч га были по решению властей исключены из территории природного парка "Южно-Камчатский". ЮНЕСКО выражает озабоченность тем, что власти России поменяли границы "Южно-Камчатского парка", и угрожает тем, что объект может попасть в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Согласно законодательству, для России главенствующими должны быть решения страны, государства, а не международных организаций. Инициированные президентом Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ в 2020 году закрепили ранее сформированный подход в части соотношения национального и международного права, а также национальных и международных институтов, зафиксировав приоритет Конституции РФ над решениями международных организаций. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ.

Российская сторона уже объясняла законность и логичность своих решений в отношении перечисленных природных территорий. Что касается развития территории Лагонаки, то, как заметил глава Адыгеи Купилов, "это будет экокурорт с соблюдением всех экологических норм. Планируется создать более 2 тысяч рабочих мест. Для республики экокурорт станет одной из точек роста, которая записана в стратегии социально-экономического развития региона".

Гендиректор НАО "Красная поляна" Круковский, отметил, что Лагонаки станет уникальным мировым курортом.

"Этот курорт будет находиться вблизи природоохранных территорий, и, развивая проект, мы хотим доказать, что туризм вблизи особо ценных территорий возможен без ущерба для окружающей природы", — сказал он.

Отметим, задача ЮНЕСКО в отношении объектов, входящих в Список всемирного наследия, — защитить их и помогать в восстановлении, в этом преимущества статуса объекта всемирного наследия. Но далеко не всегда это выполняется в полной мере. К примеру, территория парка "Вулканы Камчатки" до сегодняшнего дня не привлекла внимания представителей ЮНЕСКО.

Директор парка "Вулканы Камчатки" Любовь Тимофеева отмечает, что "Россия в свое время номинировала в список охраняемых объектов "Вулканы Камчатки", и мы приняли на себя эти обязательства, учитывая важность этого объекта для будущих поколений".

Но что получает такой объект от статуса находящегося в Списке всемирного наследия?

"Да, в ЮНЕСКО действительно есть программа для реализации мероприятий по сохранению таких объектов наследия, но суммы грантов, которые они выделяют на такие проекты, не превышает 20 тысяч евро. Таких средств не хватит на охрану и развитие охраняемого объекта ЮНЕСКО в любом случае, полагаться только на эти средства невозможно", — заметила Тимофеева.

Руководитель парка рассказала, что представители ЮНЕСКО приезжали на объект с миссией в 2019 году.

"В рамках визита они посетили ряд точек, но изменённые границы они детально не исследовали, информацию они видели только в отчетах, и лишь посмотрев на материалы проекта, которые были тогда еще в виде эскиза, они сформулировали свою позицию о том, что объект может попасть в список объектов, подпадающих под угрозу. То есть с их стороны всесторонняя оценка ситуации и территории не была проведена. Все точки они детально не изучали", — говорит Тимофеева.

Почему у организации внезапно возникли претензии к нескольким российским природным объектам? При том, что юридически работа с ООПТ (особо охраняемыми природными территориями) ведется в России в полном соответствии с законом. Напомним, что в конце 2020 года Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", которые облегчили возможности использования этих земель, в том числе для развития инфраструктуры и решения социальных вопросов. Территории получили возможность в том числе и развивать экотуризм.

При этом вмешательство различных экологических международных организаций в решения российских властей президент РФ считает навязчивым.

"Они продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя — создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур: "Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития", — говорил он в конце прошлого года.

Судьба развития природных территорий России будет обсуждаться уже в июле, на сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в Китае в режиме онлайн.

В свою очередь, Тимофеева считает, что "с точки зрения не как директора "Вулканов Камчатки", а как специалиста, много работавшего в том числе с различными международными проектами, — да, есть международные политические институты, и во многих вопросах, в том числе и по исполнению конвенций ЮНЕСКО по охране объектов различной сферы наследия, есть моменты политической борьбы, лоббизма различных интересов".

В отличие от России, которая практически никогда во взаимоотношениях с ЮНЕСКО и подобными организациями не демонстрировала настойчивость и решительность, другие страны не боятся настойчиво отстаивать свою точку зрения. Например, США в 2018 году приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, оставив за собой статус наблюдателя. Германия неоднократно демонстрировала свое несогласие с политикой ЮНЕСКО по отношению к объектам на территории страны: разногласия касались ситуации вокруг Кельнского собора, установки электрогенераторов, использующих силу ветра, рядом с замком Вартбург, возведения мостов в историческом центре Дрездена и у скалы Лорелеи. В большинстве случаев Германии удавалось отстоять свою позицию и право определять необходимые для развития территорий действия.

Сейчас Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО требует от России представить до февраля 2022 года отчет о принятых мерах в отношении природных зон Кавказа, Алтая и Камчатки: в рамках 45-й сессии в 2022 году эти территории могут внести в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Однако российские эксперты убеждены, что внутренние решения страна имеет право принимать самостоятельно, согласуясь с законом и необходимостью.

Будут ли приняты какие-либо решения, говорить рано, заявили "Прайм" в пресс-службе Минприроды. "Комментировать проекты решений в преддверии сессии некорректно, так как данная информация является предварительной. Минприроды России ведет конструктивное взаимодействие с МИД России и Постпредством РФ при ЮНЕСКО по решению вопросов, связанных с российскими природными объектами. Предстоят еще совещания, консультации и совместная доработка по указанным темам", — говорится в ответе на запрос.

В министерстве подчеркнули, что при принятии решения наша страна руководствуется, прежде всего, необходимостью выполнения взятых на себя обязательств.