МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавирусной инфекции являются психологической ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова доктора биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова. Ученый РАН оценил слухи о "чипировании" и 5G из-за COVID-19

Ученый отметил, что "люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю".

Он подчеркнул, что нужно перестать искать "какие-то странные подвохи". По его мнению, люди имеют в своей жизни колоссальное число примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, однако не обращают на них особого внимания. "Здесь же им предлагают проверенный препарат — вакцину "Спутник V", которую уже применяют в десятках стран мира, и они начинают сомневаться, говорить о какой-то "страшной" иммунологической нагрузке", — сказал Нетесов. Он подчеркнул, что иммунологическая нагрузка от COVID-19 намного больше, чем от вакцины.

Вирусолог еще раз напомнил, что смертности от вакцины нет, а вероятность тяжело заболеть меньше. Он посоветовал россиянам составить таблицу для исправления этой психологической ошибки и посмотреть, "что вы можете получить от вакцины и что от реального заболевания".