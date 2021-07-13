ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — ПРАЙМ. Российское судно SOCOL 9, о помощи заболевшим коронавирусом морякам с которого попросила жена одного из них, прибыло из Японии во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Ранее Осичанский заявил РИА Новости, что жена второго помощника капитана судна SOCOL 9 под удобным флагом, находящегося в японском порту Нагоя, заявила в транспортную прокуратуру и ITF о шестерых заболевших коронавирусом членах экипажа и попросила о помощи. По ее словам, состояние ее мужа ухудшается. Моряки обратились к судовладельцу за медицинской помощью, но в течение двух суток ее не оказали, лекарства на судно не привезли. Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, в ведомство поступило обращение от жены моряка. Но судно иностранное, работодатель не поднадзорен, меры могут быть приняты только после захода судна в российский порт. Осичанский накануне рассказал, что судовладелец, вероятно, решил не доводить дело до скандала и отправил судно во Владивосток, где моряки могут списаться и получить лечение. Эксперты отмечают взлет цен на недвижимость в Москве

"Судно прибыло во Владивосток, власти его оформят. Врачи всех проверят", — сказал собеседник.

Он отметил, что подобные ситуации с коронавирусом в портах находятся под контролем.