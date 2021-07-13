МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В ходе расследования первого в России уголовного дела о договорном матче был установлен факт сговора одного из бывших руководителей "Чайки" с главным тренером "Черноморца", сообщило RT. Американские биржи закрылись ростом основных индексов

"Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования – футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги", — отметили в пресс-центре МВД.

Тренер "Черноморца" "обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей", если спортсмены умышленно проиграют матч, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Акции российских компаний подросли на общей динамике

"Бывшим тренеру и шестерым игрокам команды «Черноморец» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации", — заявили в пресс-службе ведомства.