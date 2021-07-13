МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чаще всего несколькими штаммами COVID заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится дольше, чем при заболевании одним штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Натальи Пшеничной.

Она отметила, что случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. В частности, неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2. Вирусолог назвал главную психологическую ошибку россиян во время пандемии

"Инфекция, вызванная одновременно двумя вирусами SARS-CoV2, чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой, и, поэтому, чаще встречается у пожилых. Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", — объяснила Пшеничная.

Она подчеркнула, что заболевание несколькими штаммами COVID может привести к дальнейшей изменчивости вируса.

"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", — отметила эксперт.

"Именно по этой причине нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и видоизменяться", — резюмировала она.