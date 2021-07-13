МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) со стороны разработчиков российской вакцины против коронавируса "Спутник V" абсолютно неточны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. EMA может одобрить "Спутник V" осенью

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса по оцениванию европейской стороной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщило, что разработчики "Спутник V" неоднократно не предоставляли данные необходимые для одобрения лекарственного средства.

"Эти сообщения абсолютно неточны, и мы увидели, что "Спутник" подвергается нападкам… Мы наблюдали эти кампании против "Спутника" даже до того, как он был зарегистрирован", — сказал Дмитриев во вторник в эфире CNBC TV18.

Глава РФПИ также отметил, что результаты должны быть основаны на официальном сообщении регулятора. Он также добавил, что РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" от ЕМА осенью.

Ранее Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ заявлял, что ЕМА в ходе исследования "Спутника V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.