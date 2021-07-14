МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik рассказал, что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19. Как в этом случае можно сделать введение второго компонента вакцины и ли отложить вакцинацию и на какой срок.

Три из четырех российских вакцин от COVID предполагают введение двух компонентов. Это значит, что интервал между прививками должен составлять от 14 до 21 дня. Время зависит от определенной вакцины.

Бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку от коронавируса вовремя не удается. Например, человек плохо себя почувствовал.

В этой ситуации можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, рассказал врач.

"Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию", — отметил он.

Недолгая задержка с вводом второй дозы препарата не влияет на формирование иммунного ответа. Однако чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет.

"Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — пояснил медик.

Поэтому врач не рекомендует пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем. К маловажным поводам он отнес отпуск или командировки.

Врач считает, что во главе угла нужно ставить вакцинацию.

"Перемещения в другие регионы — это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", — отметил специалист и рассказал, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново.

"Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — подытожил он.