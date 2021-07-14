За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 - 786
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 23 827, до 5 857 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 827 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2552 (10,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 857 002 случая заболевания. Темп прироста составил 0,41%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942.
Наименьшее число новых случаев болезни отмечено в Магаданской области — 23, Ненецком автономном округе — девять, Чукотском автономном округе — семь.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай — 0,18%.
За сутки в РФ выписаны 21 269 человек после COVID-19, за все время — 5 257 483, в частности, в Москве — 7519, Санкт-Петербурге — 1896, Подмосковье — 1787.
За сутки в России новый максимум смертей от COVID-19 — 786, за все время умерли 145 278 человек. В частности, в Москве скончались 109 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 29.
https://1prime.ru/society/20210714/834194355.html