МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ не стоит ждать до середины-конца августа, а четвертое место по заболеваемости в мире — не предел, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Песков высказался о политизации ситуации вокруг российских вакцин

Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом — по информации Университета Джонса Хопкинса.

"Ситуация в России сейчас с коронавирусной инфекцией крайне напряженная, и то, что четвертое место, боюсь, что это не предел по заболеваемости", — рассказал Тимаков РИА Новости.

Он добавил, что причина такого роста многофакторна — это и расслабленность населения, и неверие в вирус, и недоверие к вакцинации, и антипрививочные кампании, которые идут не только внутри страны, но и из-за рубежа в отношении российских вакцин, и неграмотность врачей, и несоблюдение предписаний Роспотребнадзора, нежелание вакцинироваться после болезни. Инфекционист добавил, что россияне летают за границу и привозят различные новые мутации, а также вирус мутирует и внутри страны там, где сконцентрировано большое количество населения.

"В итоге, кто болел год назад, иммунитет уже к коронавирусу потеряли, защиту никакую делать не хотят, вируснейтрализующую активность иммунитета не поднимают, не стабилизуют. Вакцинация идет ужасно, даже на фоне рекомендаций привить 60% населения все рано все это буксует и тормозит", — считает эксперт. В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

Он отметил, что когда в РФ пришел штамм "дельта", большая часть населения была не готова к встрече с ним, и с высокой вероятностью будет болеть этим штаммом.

"Шанс есть у тех, кто болел до этого или вакцинировался, если сделать ревакцинацию, тогда он будет защищен через две недели после прививки, но таких людей, которые готовы сделать вакцинацию после болезни, не так много, и те, кто сделал прививку впервые, до этого не болел, он получит иммунитет только через полтора месяца после прививки, поэтому до середины-конца августа мы с вами никаким образом ситуацию стабилизировать не будем", — заявил Тимаков.