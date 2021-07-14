МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России разработало проект постановления кабмина, который разрешит разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

В частности, ведомство хочет внести изменения в Правила противопожарного режима в стране. Согласно 66-му пункту правил запрещается разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений.

"Слова "разводить костры," исключить", — написано в тексте документа.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого МЧС планирует отменить запрет:

на сжигание мусора,



травы,



листвы,

других отходов, которые предлагалось уничтожать в установленных властями местах.

Также планируется разрешить готовить пищу на открытом огне, в том числе — мангалы.

Напомним, что действующие Правила противопожарного режима вступили в силу в России 1 января 2020 года. Правовой акт будет действовать до 2026 года, после чего его переименуют.