МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сроки обязательной вакцинации от коронавируса для московского бизнеса необходимо продлевать в связи с рядом факторов, которые осложняют этот процесс, в частности, летним сезоном отпусков, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Освободить бедных. Как отмена налогов для малоимущих поможет бюджету

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее, до 15 июля не менее 60% сотрудников таких организаций должно быть привито первым компонентом вакцины, до 15 августа — уже двумя компонентами. В ряде регионов РФ также ввели обязательную вакцинацию определенных категорий населения.

"К первому сентября достигнуть показателя в 60% реально. Срок надо продлевать и продолжать убеждать людей участвовать в вакцинации. Думаю, что только очень маленькие компании смогут достигнуть поставленных показателей. Сезон отпусков, дачный сезон осложняет вакцинацию", — поделился своим мнением с РИА Новости председатель совета директоров "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

При этом он отметил, что, исходя из опыта многих компаний, в Москве сложнее убедить людей пройти вакцинацию, чем в регионах. Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель сети салонов "Пальчики" Нина Литвинова также поддерживает идею продления сроков для вакцинации сотрудников. Новак поручил организовать муниципальные штабы по догазификации

"Мы считаем, что можно сдвинуть срок вакцинации до 1 августа — это было бы логично, так как, если стоит задача вакцинировать сотрудников, а не наказывать предпринимателей, то те предприниматели, у которых есть мигранты и которые не успели их привить, они смогли бы это сделать", — отметила Литвинова.

В целом, по ее словам, в индустрии красоты на данный момент показатель вакцинации сотрудников составляет порядка 50%, и чаще всего не достигают нужных показателей те компании, в которых большое количество сотрудниц находятся в декретном отпуске. Она также обратила внимание на необходимость механизма для корректировки численности персонала в организациях при проверке данных о вакцинации сотрудников.

"Дело в том, что данные о численности берутся за 2020 год, и, конечно же, требуется их корректировка, потому что у многих уже численность изменилась. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году многие сотрудники увольнялись, а также влияют сотрудники, которые работали по временным договорам", — пояснила собеседница агентства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, гендиректор центра охраны труда "НСС Консалт" Дмитрий Порочкин заявил РИА Новости, что обязанность проведения массовой вакцинации создает ряд проблем для работодателей, которым приходится отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Американской экономике предрекли удар силой "в тонну кирпичей"

Кроме того, работодатель должен сам решить, как будет добиваться поставленных целей по вакцинации, проанализировав уровень финансовых затрат на предприятии в случае отстранения, увольнения непривитых сотрудников и поиска новых, а также в случае применения экономической мотивации сотрудников.

"Сейчас в ряде регионов ситуация на рынке труда немного перекосилась, и выбор кандидатов идет не по компетенциям, а по наличию прививки. У работодателей, отнесенных к тем сферам деятельности, где необходима массовая вакцинация, выбора нет. И если сейчас мы говорим о 10-15% отказов в приеме на работу из-за отсутствия прививок у соискателей, то при сохранении подобных ограничений эта цифра определенно будет расти", — сказал он.

"Никаких официальных ответов и разъяснений о переносе сроков вакцинации или отмене штрафов за несоблюдение требований нет. Если и будут внесены какие-либо корректировки, то мы узнаем об этом после 15 июля. Напоминаем о том, что несоблюдение требований по обязательной вакцинации сотрудников может привести к штрафам со стороны Роспотребнадзора в размере до 500 тысяч рублей", — подытожил Порочкин.