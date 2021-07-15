МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Прокурор в четверг попросит Мещанский суд Москвы назначить наказание основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Группировка "русских хакеров" REvil исчезла из даркнета

Суд ранее завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон. В ходе выступления прокурор высказала свое мнение о доказанности вины Калви и других подсудимых. Наказание, которое она просит для них, гособвинитель назовет позднее. Ее выступление суд прервал из-за усталости синхронного переводчика, которая весь день переводила все выступления для другого фигуранта дела француза Филиппа Дельпаля.

Прокурор считает, что Калви распределил роли между соучастниками, а на себя возложил руководящую роль. Отрицание вины она расценивает как попытку уйти от ответственности.

После этого очередь обращаться к суду перейдет к стороне защиты. Затем подсудимые выступят с последним словом и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей. Суд рассматривает его дело с декабря прошлого года. Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.

Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает.