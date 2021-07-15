МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Жаркую погоду лучше переносить дома в хорошо проветриваемом помещении, в такое время стоит пить чистую воду или теплый зеленый чай, но не кофе или алкоголь, а также обязательно пользоваться головными уборами, сообщил РИА Новости главный врач "Инвитро-Москва", доктор медицинских наук Сергей Хомяков. Нерезиденты снизили объем продаж российских акций в мае-июне

"В жаркую погоду для людей, неакклиматизированных к высоким температурам, лучше оставаться дома в хорошо проветриваемом, а лучше в кондиционируемом помещении. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить легкие головные уборы, пользоваться зонтиками. В течение дня полезно принимать прохладный душ", — сказал Хомяков.

С точки зрения режима питания и питья, эксперт посоветовал пить жидкость в 1,5-2 раз больше чем обычно. "При появлении чувства жажды наш организм естественным образом путем испарения жидкости через кожу пытается спастись от жары. Поэтому мы теряем воду. Необходимо возмещать водный баланс. Пить лучше всего чистую комнатной температуры или прохладную — но не ледяную — питьевую воду", — заметил он.

Кроме того, полезен теплый зеленый или травяной чай: в отличие от прохладных напитков, он быстро всасывается и вызывает утоление жажды. В небольших количествах полезна минеральная вода. В жару также необходимо четко дифференцировать чувство жажды и голода: лучше сначала выпить воды, и через 10-20 минут понять, появилось ли чувство голода. В качестве продуктов лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями употреблять кисломолочные продукты, овощи, морепродукты.

"Для восстановления водно-солевого баланса полезен напиток из сельдерея. Стоит отказаться от всех сладких газированных напитков, не стоит употреблять пиво и другой алкоголь — они усугубляют нарушение водно-солевого баланса за счет мочегонного действия и негативно влияют на нервную систему, что снижает критичность восприятия. Не следует пить кофе, которое обладает мочегонным действием и усугубляет обезвоживание в жару", — добавил Хомяков. Росстат сообщил о замедлении инфляции в России за неделю

В жару лучше всего носить одежду светлых оттенков свободного покроя из натуральных тканей, например, из льна или хлопка, и обязательно пользоваться головным убором. Физическими тренировками стоит заниматься не в жару, дабы избежать негативных последствий, в первую очередь, для сердечно-сосудистой системы, а утром или вечером. После тренировки следует восстановить водно-солевой баланс при помощи питья, специальных пищевых добавок, принять холодный душ.

Собеседник агентства также посоветовал использовать в жару кондиционер или вентилятор. "Кондиционер позволит управлять температурой в помещении, а вентилятор увеличит испарение влаги с кожи за счет увеличения скорости движения воздуха", — пояснил он.