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2021
https://1prime.ru/society/20210715/834202148.html
Более четверти россиянок меняют работу после декрета, сообщил Росстат
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Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата. В соответствии с данными... ПРАЙМ, 15.07.2021
дети, занятость, работа, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата.
В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного статистическим ведомством в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году) составила 29,2 месяца.
В 2018 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске чуть меньше — 28,9 месяца.
Согласно данным Росстата, 72% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.