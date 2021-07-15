МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России замедлилась до 6,56%

В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного статистическим ведомством в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году) составила 29,2 месяца.

В 2018 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске чуть меньше — 28,9 месяца.

Согласно данным Росстата, 72% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.