МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел в начале июля, нашелся — это строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Власти утвердили возмещение регионам потерь от стимулирования инвестиций

"В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", — рассказали в "Столото".

Мужчина рассказал, что раньше в билетах гослотерей отмечал любимые числа, например, даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в лотереях — хобби. "Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет. Для меня важна поддержка родных. Супруга и дети говорили, что благодаря настойчивости и целеустремленности я добьюсь успеха", — рассказал победитель.

"У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное — это, конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — планирует Ким. Рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕИБ

До выхода на пенсию Анатолий более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о своем заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш в лотерею позволит осуществить давнюю мечту.