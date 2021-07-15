МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в среду заявил, что планета находится в начале новой, третьей, волны пандемии COVID, сообщает РИА Новости. Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары

По мнению главы ВОЗ, в мире фиксируются как высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом, так и смертности от COVID-19.

Он подчеркнул, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Гебрейесус утверждает: индийский вариант вируса — штамм "дельта плюс" — стал главным фактором роста показателей передачи инфекции.

Он также добавил, что ситуация "подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер".

Гендиректор пояснил, что "дельта плюс"-штамм уже обнаружен более чем в 111 странах. В связи с этим в ВОЗ ожидают, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".