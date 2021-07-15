МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 25 293, до 5 882 295, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

О большем числе выявленных случаев за сутки последний раз оперштаб информировал 9 июля — тогда выявили 25 766 случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 293 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 016 (11,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 882 295 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Кировской области — 0,21%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область 0,21%, 2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%, 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки выписаны 21 493 человека после COVID-19, за все время — 5 278 976. В частности, в Москве — 7855, Санкт-Петербурге — 1926, Подмосковье — 1876.

Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) — рост до 146 069. В том числе в Санкт-Петербурге — 108, Москве — 101, Иркутской области — 33.