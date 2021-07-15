СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко. "Спутник V" стал доступен примерно половине населения мира

"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайне мере, в этом туристическом сезоне точно", — сказал Остапенко.

Он добавил, что ситуация, аналогичная решениям властей Краснодарского края, в этом сезоне в Крыму не будет повторяться. Он добавил, что исключение может быть в случае принятия подобного решения на федеральном уровне.

С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Крым в четверг второй раз обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщили власти. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 53,5 тысячи случаев COVID-19. В Крыму на данный момент превалирует индийский штамм вируса, отметили в управлении Роспотребнадзора. Власти региона отметили очень слабый уровень использования масок гражданами в транспорте, а также нарушения кафе и ресторанами ограничительных мер.