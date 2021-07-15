Власти Крыма пока не планируют вводить обязательную вакцинацию туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайне мере, в этом туристическом сезоне точно", — сказал Остапенко.
Он добавил, что ситуация, аналогичная решениям властей Краснодарского края, в этом сезоне в Крыму не будет повторяться. Он добавил, что исключение может быть в случае принятия подобного решения на федеральном уровне.
С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Крым в четверг второй раз обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщили власти. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 53,5 тысячи случаев COVID-19. В Крыму на данный момент превалирует индийский штамм вируса, отметили в управлении Роспотребнадзора. Власти региона отметили очень слабый уровень использования масок гражданами в транспорте, а также нарушения кафе и ресторанами ограничительных мер.
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