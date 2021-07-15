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В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19
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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения и предупредил о появлении и распространении новых, более... ПРАЙМ, 15.07.2021
воз, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных вариантов COVID-19.
"Комитет отметил, что, несмотря на национальные, региональные и глобальные усилия, пандемия еще далека от завершения. Пандемия продолжает развиваться, и в глобальной эпидемиологии доминируют четыре варианта, вызывающие озабоченность. Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать", — говорится в заявлении комитета ВОЗ по итогам его заседания 14 июля.
Комитет ВОЗ единогласно согласился с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер. Так, Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.