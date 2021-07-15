МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Москвичи смогут проголосовать онлайн на сентябрьских выборах на участке, где проходит бумажное голосование, и в МФЦ со стационарных компьютеров, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Даже если интернет пропал в доме, на устройстве, еще что-то произошло, то у нас будут стоять на всех участках, где будет бумажное голосование, на всякий случай компьютеры, во всех МФЦ есть рабочие места, куда можно прийти, зайти в свой кабинет и проголосовать электронно", — сообщил Костырко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.