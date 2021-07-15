МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19

Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан.

"Нет, ситуация (с коронавирусом в РФ — ред.), во-первых, не тяжелая, а, во-вторых, сейчас в нем (локдауне — ред.) нет смысла никакого" — рассказал эксперт, комментируя ситуацию с коронавирусом РФ и предложение ввести в стране локдаун.

Он пояснил, что такая мера уже не сможет ограничить распространение вируса. так как менее половины населения еще не контактировала с ним. Локдаун, отметил он, актуален в начале эпидемии, когда большая часть людей не контактировала с вирусом.

"Можно тогда… затормозить (эпидемию — ред.), то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения", — добавил Жемчугов.