МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Активность кибермошенников, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за первую половину июля было 170 выявлено подобных фейковых сайтов, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. Россияне рассказали, на что откладывают деньги

О выплатах родителям школьников в 10 тысяч рублей президент РФ Владимир Путин объявил 21 апреля, соответствующий указ был подписан 2 июля. Подача заявлений на них через портал "Госуслуги" началась с 15 июля, деньги будут перечислены с 16 августа, их получат родители более 20 миллионов детей.

"С момента подписания указа о выделении выплат на школьников к новому учебному году экспертами BI.ZONE обнаружено 170 фишинговых ресурсов, которые появились в интернете за последние две недели", — сказал Волошин.

По его словам, сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, специалистами пока не выявлено. Однако на найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.

"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", — указал специалист.

"Данная мошенническая схема может развиваться по нескольким сценариям. Один из них — воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй — когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, государственный налог, оплата услуг юриста, который якобы помогал оформлять документы и прочее. Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", — сообщил Волошин.

В BI.ZONE уточняют, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данного шаблона был зафиксирован лишь в марте, количество таких сайтов не превышало 87.